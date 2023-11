Sala su La Russa: "Decisione legittima, ma ho delle remore"

Sulla nomina di Geronimo La Russa nel Cda del teatro Piccolo di Milano è ancora polemica accesa. A intervenire oggi anche il sindaco di Milano Beppe Sala a margine di un evento: “Cerco di non essere mai preconcetto, in particolare rispetto a La Russa come ho dimostrato anche in passato. Il Piccolo, insieme alla Scala, è una delle istituzioni che reggono l’asse culturale milanese”, afferma il primo cittadino che evidenzia: “L’unica osservazione che ho è che nelle nostre scelte, del passato, del presente e anche in questo caso, mettiamo persone che hanno un percorso culturale certificato”.

Le remore del sindaco sono proprio relative a questo argomento, meno che alla persona stessa. Tuttavia, spiega, “il Piccolo si regge sul contributo di vari soci, tra cui anche il governo, per cui non posso che accettare questa decisione che è totalmente legittima”. Poi racconta di una sinistra poco coesa anche in queste questioni: “Ho ricevuto tanti messaggi di una protesta un po’ sommessa. C’è una parte della sinistra milanese che fa un po’ del brontolio e del distinguo la sua cifra”.

“In politica bisogna esprimere le proprie idee, ma la cosa più importante è vincere perché se non si vince succede quello che stiamo vedendo”, afferma Sala che racconta di un’occupazione del centro destra in tutti i luoghi. “Tre anni sono lunghi, ma passeranno. Si deve trovare una formula per cui essere coesi”, conclude.