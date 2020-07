ll sindacalista degli invisibili incontra la ministra Lamorgese con Sala: "Lotta per chi è abbandonato a se stesso"

Il sindaco di Milano Beppe Sala è andato insieme al sindacalista italo-ivoriano Aboubakar Soumahoro, che si batte per i diritti dei lavoratori più fragili, all'incontro con la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese.

"Aboubakar si batte per i cosiddetti 'invisibili' e io sono con lui per quanto posso - ha scritto il primo cittadino su Facebook -. L’emergenza sanitaria riguarda anche loro e bisogna agire con tempestività. Pensatela come volete, ma qui si parla di uomini e donne spesso abbandonati a se stessi".

L'incontro tra la ministra, Soumahoro e Sala si è tenuto venerdì 24 luglio a Roma, al Viminale, e ha visto una discussione sui problemi dei braccianti e dei 'lavoratori invisibili' in questo periodo di emergenza sanitaria.