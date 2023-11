Maltempo, Sala: "Non ci saranno ristori". Ma i danni superano gli 11 milioni di euro

Confcommercio stima danni per oltre 11 milioni di euro. Danni che derivano dall’ultima esondazione del Seveso e dal maltempo che anche questo venerdì ha colpito Milano mettendo in seria allerta la città su una possibile nuova fuoriuscita del fiume. Ma, almeno per ora, non si parla di ristori, specialmente per i commercianti che hanno subìto ingenti danni ai negozi. A spiegarlo il sindaco Beppe Sala.

"Sui commercianti io non saprei cosa dire perché noi certamente non possiamo garantire nessun tipo di ristoro. Vediamo se il governo prenderà decisioni in proposito” ha detto il primo cittadino a margine del congresso nazionale del movimento forense. Stesso discorso per i privati “Noi non siamo in grado in questo momento. La cosa che va vista è quanti sono assicurati e quanti possono rivalersi sulle assicurazioni".

Intanto la situazione è stabile, con la pioggia che ha smesso di cadere e la circolazione dei mezzi di trasporto regolare. La prima vasca di laminazione, quella di Bresso, è pronta, ma sembrerebbe non necessaria oggi.