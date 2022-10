Sala non sarà alla manifestazione pro Ucraina di Milano: "Non vado né da una parte né dall'altra"

Il sindaco di Milano Beppe Sala non sarà in piazza, il 5 novembre, alla manifestazione in sostegno all'Ucraina organizzata da Carlo Calenda di Azione, a cui aderiranno diverse sigle politiche. Il leader di Azione, e del cosiddetto Terzo Polo, aveva lanciato l'idea della manifestazione come contrapposizione a quella promossa a Roma, lo stesso giorno, da più di 500 organizzazioni e partiti, con una piattaforma diversa, più votata alla pace a qualunque costo.

Per Sala, "in questo momento è sbagliato fare più manifestazioni. Conoscete il pensiero di Calenda, lui dice 'non vado in una manifestazione in cui c'è ambiguità rispetto al supporto all'Ucraina', è una posizione che capisco, ma preferisco evitare polemiche, lavorare e non andare né da una parte né dall'altra".

In precedenza, a fine maggio, l'assessore alla casa Pierfrancesco Maran era stato in piazza del Duomo ad una manifestazione-maratona di beneficenza organizzata per raccogliere fondi per l'Ucraina. "Conosciamo il vostro dolore - aveva detto - attraverso i sentimenti dei 5mila ucraini che ospitiamo a Milano. La nostra città e l'Italia sono a fianco dell'Ucraina".