Sala: "Milano sia leader nelle scelte a favore dell'ambiente"

Il Piano Aria Clima è l'occasione per Milano di esercitare la sua leadership in tema ambientale. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala presentando il progetto durante una seduta online del consiglio comunale.

"Milano ha una responsabilità maggiore per quello che rappresenta nel Paese sulle tematiche ambientali - ha detto il primo cittadino -. Per questo mi auguro che sapremo esercitare una leadership forte e di visione". Il Piano Aria Clima sarà inoltre lo strumento che consentirà al capoluogo lombardo di raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione Europea per la neutralità carbonica.

"Milano vuole essere la prima città ad avere una programmazione così articolata - ha chiarito Sala -. È un piano che si articola su fasi temporali molto lunghe, è un quadro, un percorso da fare, che guarda lontano affondando i primi passi nell'oggi. È la nostra risposta all'emergenza climatica. Il punto fondamentale è che all'emergenza non si risponde solo con misure di emergenza, ma con un piano strutturato che ci consentirà di affrontare gli obiettivi con coerenza".

"Un piano così ambizioso - ha concluso Sala - arriva a fine mandato perché non riguarda solo me o la mia amministrazione ma va oltre noi, noi siamo chiamati a fare la nostra parte. È chiaro che perché un vero cambiamento ci sia, dovranno prendere misure anche i comuni limitrofi, ma noi dobbiamo avere il coraggio di tracciare il modello anche per gli altri, il quadro generale a cui si dovranno adeguare: il punto sarà con quali velocità, modalità e dose di buon senso".