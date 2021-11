Utero in affitto, il Comune non dà la sala a Fdi: "Inaccettabile, non finisce qui"

A Palazzo Marino scoppia il caso della mancata concessione di una sala per una conferenza stampa di Fratelli d'Italia, prevista per lunedì pomeriggio. Una conferenza stampa sulla pratica della gestazione per altri, vietata in Italia e che il partito di Giorgia Meloni vorrebbe rendere 'reato universale', cioè perseguibile ovunque venga commesso.

Ma la presidenza del consiglio comunale non ha concesso la sala richiesta (Sala Brigida), provocando la durissima reazione del coordinatore cittadino di Fdi, Stefano Maullu, secondo cui il diniego è inaccettabile. "Il presidente del consiglio comunale dovrebbe rappresentare in maniera imparziale tutte le forze politiche che si trovano lì", ha detto Maullu: "Non finisce certamente qui, chiederemo conto in aula al presidente del consiglio Elena Buscemi ma, soprattutto, lo faremo in prefettura, perché quello cheha fatto è un atto di puro arbitrio totalmente inaccettabile".

La Sala Brigida è la sala dedicata di solito alle conferenze stampa dell'amministrazione (giunta e sindaco). Buscemi ha infatti motivato il diniego affermando che "la sala è di prassi concessa per la presentazione di iniziative che riguardano l'amministrazione". Una spiegazione che evidentemente non basta al partito della Meloni.