Sala e il bilancio della giunta: "Nessun assessore se n'è andato o mandato via, un record"

A parte Majorino, che però non se n'è andato per "scontri" ma perché eletto a Bruxelles

"Forse è un record mai successo". Così Giuseppe Sala, sindaco di Milano, parlando a Csi Live (Centro Sportivo Italiano), commenta un dato particolare della sua giunta e del suo mandato di primo cittadino: nessuno degli assessori si è dimesso in quasi cinque anni.

"Mancano pochi mesi alla fine del mio mandato, ma credo che stabilirò un record, che forse non è mai successo: per tutto il mio mandato da sindaco non ho ho avuto nessuna dimissione da un assessore e non ho mandato via nessun assessore", ha detto il sindaco di Millano parlando con Massimo Achini, presidente del comitato di Milano del Csi.

Sala ha poi ricordato che "due asseesori si sono candidati ad altre elezioni e li ho anche aiutati". Il riferimento principale è a Pierfrancesco Majorino, che nel 2019 è stato eletto al Parlamento europeo per il Pd e ha quindi lasciato il posto in giunta (era assessore alle politiche sociali). Dimissioni, ma non per uno "strappo" con il sindaco e gli altri colleghi, anzi.