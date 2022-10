Sala non vuole fare il segretario del Pd

Beppe Sala ha detto che non ha nessuna intenzione di guidare il Partito democratico. "Il segretario del Pd è in giro per l’Italia tutto il giorno. Vale il fatto che sia un lavoro incompatibile" con quello del sindaco. "Conta di meno il fatto che io non sia del Pd". Queste le parole del primo cittadino a margine delle celebrazioni per il 162simo anniversario del corpo della polizia locale all'arena civica di Milano nella mattinata di martedì 4 ottobre.

In merito alla proposta del segretario del Pd, Enrico Letta, di cambiare simbolo e nome al partito Sala ha detto che "è l’ultimo punto di un percorso che deve nascere ben prima e che deve nascere sui contenuti. Nel Pd ci sono quelli che dicono ‘dobbiamo guardare ai Cinque Stelle’ e quelli che dicono ‘dobbiamo guardare al Terzo Polo’. In prima istanza, direi che devono guardare alle loro idee. Che il Pd guardi a una linea che è la linea del partito, se riesce a identificarla, poi arriveranno le alleanze e poi arriverà un nome singolo. Ma in questa sequenza".

Affrontando il tema delle elezioni regionali, invece, ha detto che incontrerà Emilio Del Bono (attuale sindaco di Brescia in quota Dem). "incontrerò Emilio Del Bono nei prossimi giorni per capire se lui a questo punto voglia ancora - ha precisato Sala -. Credo che nessuno lo sappia, ma se ho capito bene c’è una seria possibilità di fare un election day con alcuni comuni importanti e le regioni, quindi parliamo di giugno. Se è così magari abbiamo un pochettino più di tempo. Avendo un pochettino più di tempo, cerchiamo di andare verso una candidatura forte".