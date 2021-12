Sala 'chiama' l'ex candidata del M5S Layla Pavone: guiderà il board innovazione di Milano

Beppe Sala ha chiamato Layla Pavone, già sua avversaria in quanto candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle alle elezioni del 3-4 ottobre 2021, per guidare il board sull'innovazione e la trasformazione digitale del Comune di Milano. Un board che sostituisce le deleghe assessorili assegnate nella prima giunta Sala a Roberta Cocco, una specialista (ex manager di Microsoft) partita alla volta di Roma dove guida il comitato per la pubblica amministrazione digitale voluto dal ministro dell'innovazione Vittorio Colao.

Già nel consiglio d'amministrazione del Fatto Quotidiano, Pavone entrò in Video On Line nel 1995, partecipando quindi ai primi sviluppi di Internet in Italia nel settore pubblicitario, per poi passare alla concessionaria Publikompass (sempre nel settore della vendita di spazi pubblicitari online).

Fortemente voluta da Giuseppe Conte come candidata a sindaco, è rimasta sotto la soglia di sbarramento del 3% (superata anche dall'ex 5 Stelle Gianluigi Paragone). I pentastellati sono rimasti fuori dal nuovo consiglio comunale ma ora lei, l'esperta di digitale e di Internet, acquisisce un ruolo decisamente importante nell'amministrazione Sala, un ruolo a cui il sindaco tiene molto. Coordinerà un gruppo di esperti per rendere l'amministrazione comunale sempre più digitale ed efficiente nell'erogazione dei servizi.

La sfida del 2023 per il Pirellone

La nomina viene letta da più parti anche in chiave prettamente politica, come un corteggiamento dei 5 Stelle da parte di Sala in vista delle elezioni regionali del 2023. Se in occasione delle elezioni di Milano l'alleanza centrosinistra-5 Stelle non era stata stipulata, e i risultati hanno dato ragione a chi nel centrosinistra la riteneva inutile e forse anche controproducente, per il Pirellone il discorso è diverso, da un lato perché la sfida è molto più complicata per chi sfiderà il centrodestra, dall'altro perché i 5 Stelle hanno un 'capitale elettorale' comunque appetibile in varie zone della Lombardia.