Sala: "Ha ragione Piantedosi, a Milano non c'è emergenza sicurezza"

Il sindaco Beppe Sala sulla stessa lunghezza d'onda del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che mercoledì 10 maggio ha affermato come a Milano non esista un'emergenza sulla sicurezza. A dissentire è invece il governatore della Lombardia Attilio Fontana, il quale dice: "Non sono d'accordo".

Sala e Piantedosi concordano

"Quando è diventato ministro - ha detto Sala ai microfoni di Forrest, su Rai Radio1 riferendosi a Piantedosi - mi ha chiamato dicendomi che c’era da lavorare, ha sentito me e i sindaci di Roma, Roberto Gualtieri, e di Napoli, Gaetano Manfredi, per cominciare a lavorare dal luogo più delicato e cioè le stazioni". "Io incalzo il ministro chiedendo più uomini e telecamere - ha aggiunto il primo cittadino -. Dopodiché ieri Piantedosi è stato chiaro".

"Dobbiamo avere una presenza costante nei luoghi delicati come la stazione Centrale dove servono persone in divisa giorno e notte - ha proseguito il sindaco -. Resta poi anche un problema di percezione”. Sala ha poi detto che esiste una sacca di disagio e di persone che hanno bisogno di essere assistite. "Il Comune - ha concluso - sta lavorando anche con i City Angels e le associazioni che si occupano di questo. Non voglio avere una risposta su tutto, ma garantire che stiamo lavorando”

La posizione di Fontana

A dirsi contrario alle conclusioni che vedono stranamente d'accordo Sala e Piantedosi è invece il presidente lombardo, Attilio Fontana: "Quello della sicurezza - afferma - è un problema da risolvere e da affrontare. Chiamarla emergenza conta poco, l’importante è risolverla anche nella percezione che devono avere i nostri cittadini". "Se ritiene che sia un buon risultato andiamo avanti così, io dico di no", ha poi aggiunto Fontana a margine della presentazione del progetto di riqualificazione della Caserma Garibaldi, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sul dato, comunicato da Piantedosi, del 39 per cento di reati in calo rispetto al 2019 nella zona di stazione Centrale.