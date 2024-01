Il sindaco Sala ha rivelato di aver avuto una recidiva del tumore

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha ricordato la sua lotta contro il cancro nel podcast "Tre Desideri", progetto della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) e di Chora Media condotto dalla giornalista Daniela Ducoli. La puntata dedicata a Sala sarà disponibile dal 30 gennaio.

Per l'esattezza, Sala ha lottato con una recidiva del linfoma all'epoca della preparazione di Expo 2015. In quel momento, nel 2014, Sala era il commissario unico dell'evento, nonché l'amministratore delegato di Expo 2015 Spa, la società che stava lavorando per la realizzazione dell'esposizione universale. Il "linfoma non Hodgkin" lo aveva già colpito all'età di 39 anni, con due ricadute. "L'ultima, forse il momento più difficile della mia vita, è stata nel 2014", ha raccontato Sala nel podcast, "a un anno dall'apertura di Expo. La situazione era difficile: eravamo in ritardo ed Expo era messo in discussione. Feci uno dei controlli routinari e mi diagnosticarono il ritorno della malattia".

"Lo dico oggi per la prima volta", ha aggiunto il sindaco di Milano, in carica dal 2016: "Mentre lottavo per Expo e mostravo sicurezza, facevo chemioterapia leggera. Confesso che in quel momento mi chiesi: sono abbastanza forte per gestire tutto questo? E sono quelle domande per cui non hai mai una risposta certa. Però ce la puoi fare, ce la devi fare".

Nella puntata del podcast, il sindaco Sala ha raccontato i controlli periodici a cui si è sottoposto e il sostegno psicologico. E poi di come il tumore abbia cambiato il suo modo di pensare e i suoi desideri. "Ho provato il senso della vera impotenza", ha confessato, "ma il fatto di non dover per forza dimostrare di essere il più forte mi tiene oggi con i piedi per terra".