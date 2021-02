Sala: "Con Recovery Plan a Milano allungamento metro ed edilizia pubblica"

I fondi del Recovery Plan per allungare le linee della metropolitana e realizzare interventi di edilizia pubblica a Milano. È quanto ha auspicato il sindaco Beppe Sala intervenendo all'incontro 'Le città negli anni 20 - dialoghi sul futuro post pandemia' organizzato da Base Italia, e a cui erano presenti altri primi cittadini, fra cui quello di Bergamo Giorgio Gori.

"Conto moltissimo su questo Governo e sul Recovery Plan - ha detto Sala - può essere molto utile per Milano. Dobbiamo poter acquisire la possibilità di fare progetti che vadano nella direzione di sostegno del cambiamento" dettato dalla pandemia "e della creazione di lavoro", come ad esempio "allungamenti delle metropolitane" e "interventi sull'edilizia pubblica" con "creazione di valore".

"L'Europa questi soldi ce li dà ma con punti attenzione", ha continuato il sindaco, sottolineando l'importanza che "gli interventi vadano in alcuni settori" e aggiungendo, "io rispetto a questo con serietà sto chiedendo al Governo investimenti in determinati settori".

Il primo cittadino ha poi invocato la necessità che si sia un ritorno di investimenti e che questi "siano cantierabili in fretta", evitando di rimanere un "libro sogni dei sindaci". "Siccome penso di avere una grande progettualità - ha concluso Sala - mi faccio avanti e ci conto per Milano".

Giovedì durante la conferenza stampa di presentazione dell'ex area industriale della Goccia alla Bovisa, il sindaco aveva commentato la decisione del governo Draghi di istituire un ministero per la transizione ecologica sottolineando come a Milano un assessorato per la transizione ecologica sia presente già da più di un anno. "Noi - ha messo in luce Sala - stiamo con coraggio cercando di fare delle cose che cambino nel tempo e radicalmente il profilo ambientale della città".