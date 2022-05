Secondo Renzi il sindaco Sala dovrebbe diventare un politico nazionale

"Sala è un ottimo sindaco, è stato un ottimo manager e penso che prima o poi dovrà decidere cosa fare da grande. Fossi in lui avrei in mente un orizzonte nazionale, non lombardo: credo che in questa fase abbia un profilo molto interessante". L'endorsement per il primo cittadino di Milano arriva direttamente dall'ex premier e leader di Italia viva Matteo Renzi che ha presentato il suo libro ("Il Mostro") al teatro Franco Parenti di Milano nella mattinata di sabato 21 giugno.

"Sala - ha aggiunto Renzi - è un punto di riferimento vero, apprezzo di più il suo profilo di concreto riformista che quello di verde europeo, gli direi concentrati su questo". Sul fronte delle regionali in Lombardia, comunque, la partita all'interno del centrosinistra è aperta ma Sala non sembra intenzionato a volersi candidare. Anche Italia viva non ha idea di cosa farà alle prossime elezioni regionali. "Qui come nel Lazio, quindi nelle due regioni più importanti del paese, lo stesso giorno delle politiche la mia impressione è che se andiamo soli alle politiche andremo soli anche alle regionali e viceversa, a occhio direi che è così, e se andremo in coalizione alle politiche andremo in coalizione anche nelle regionali", ha puntualizzato Renzi. Lombardia sia Carlo Cottarelli, l'ex premier ha detto: "Sento dell'ipotesi di candidatura di Cottarelli per la prima volta, non lo so se lo vedrei candidato alla Regione".

Nel centrosinistra non si muove una foglia sul fronte delle regionali e la stessa cosa sta succedendo nel centrodestra. L'attuale governatore, Attilio Fontana, non ha sciolto la riserva e nella giornata di oggi, parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea di Lombardia Ideale, ha precisato che prenderà una decisione "entro l'estate".