Sala: "Resto sindaco di Milano, ma mi occupo anche del paese"

Continuerà a fare il sindaco di Milano. Lo ha scritto Beppe Sala sui social network, mentre da sempre più parti è accreditato come "tessitore" nazionale di nuovi progetti politici in vista delle elezioni del 2023. Le ultime due novità sono la sigla centrista "L'Italia c'è", ma soprattutto il nuovo movimento del ministro degli esteri Luigi Di Maio, appena uscito dal Movimento 5 Stelle per fondare "Insieme per il futuro".

"Sono il sindaco di Milano e sincuramente continuerò a svolgere questo ruolo", ha scritto Sala, aggiungendo: "La politica ora è la mia vita, non è sempre stato così, credo per mia fortuna, perché ho avuto la possibilità di mettermi alla prova in altri mondi, e lo sarà certamente anche in futuro. Per questo parlo con tutti e sono interessato al futuro del mio paese".

Non è finita, perché Sala è entrato anche nel merito delle formazioni politiche di centro. La sua opinione generale: "I centristi, per governare, dovrebbero comunque stare con altri, da una parte o dall'altra. Per quanto mi riguarda, non potrei stare con la destra, coi populisti, ma solo con chi ha veramente un animo popolare".

"Cittadini vogliono politica"

Secondo Sala, la gente oggi non vuole "posizionamenti orizzontali" (destra-centro-sinistra), ma "risposte, politica", e in particolare "vogliono la politica di sostegno dei redditi. Una politica che abbia una visione della società. Una politica che pensi ai piani di cambiamento delle infrastrutture del paese". E poi l'ecologia: "Da tempo mi dedico alla questione ambientale", ha scritto Sala citando il dialogo con il padre del Green New Deel, Ed Markey, e Al Gore, ma anche i Verdi europei e la task force di C40, le città impegnate sul cambiamento climatico. "E continuerò ad impegnarmi in questo senso", ha concluso il sindaco di Milano.