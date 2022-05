L'ironia di Sala su Salvini a Mosca: "Se resta un anno, lo porto in spalla"

Un'eventale missione di Salvini a Mosca? "Se resta un anno, lo porto io in spalla". Questo il commento ironico del sindaco di Milano Beppe Sala sul possibile e molto discusso viaggio del leader della Lega nella capitale russa.

Interrogato, a margine dell’assemblea generale di Assolombarda di martedì 31 maggio, sulle potenzionalità che potrebbe avere l'eventuale piano dell'ex ministro dell'Interno a Mosca, il primo cittadino ha risposto: "Ha ragione Giannelli (il vignettista del Corriere, Emilio, ndr), dipende da quanto ci rimane". Per poi esordire con la battuta sul fatto che se la durata della permanenza fosse di almeno un anno, si offrirebbe lui stesso di portarlo, addirittura 'in spalla'.

Facendo riferimento alle prossime elezioni regionali in Lombardia, Sala ha poi aggiunto: “Credo che Fontana si ricandiderà. Dopodiché sta a noi trovare un candidato credibile”. Lo scorso weekend su questo tema c'era stato un botta e risposta tra Salvini, che aveva indicato il governatore uscente come candidato del centro-destra, e Fontana, il quale non ha ancora ufficializzato la sua ricandidatura, e che aveva detto "valuterò".