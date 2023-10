Sala contro Santanché: "Non venga qui a fare la fenomena"

"Io con la Santanchè, anche recentemente e su tanti problemi, ho discusso e ho parlato. Se le cose stanno così e se la persona vuole avere questo atteggiamento, per me le mie porte sono chiuse. Non è che bisogna per forza parlare con tutti, né tantomeno bisogna parlare con qualcuno solo perché è ministro". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, commentando lo scontro con la ministra. Durante una manifestazione pro Israele, infatti, Santanché ha detto che il primo cittadino si deve vergognare per avere esposto a palazzo Marino la bandiera della pace insieme a quella di Israele.

"Due sono le cose che mi seccano - ha aggiunto Sala -. La prima: io ieri ho difeso una decisione non mia, ma del consiglio comunale di Milano, votata anche da esponenti di Fratelli d'Italia. Quindi non può permettersi di venire a fare la ‘fenomena’ non informandosi su cosa han votato i suoi. La seconda: le è chiaro l'atmosfera che c'è e la tensione che c'è? Vuole speculare addosso e cercare di buttare il problema addosso a qualcun altro? Non mi sta bene".

Sala ha poi precisato che non parteciperà alle prossime manifestazioni " perché se poi vai a uno, devi andare un po’ a tutti. In questo momento, mi verrebbe voglia di rendere pubblica la mia agenda per far sapere quanto è complessa in questi giorni", ha puntualizzato il primo cittadino. "Non andare a una manifestazione o a un presidio non vuol dire non cercare di comprendere cosa sta succedendo o non stare sul pezzo", ha chiarito Sala.