Sala su Forza Nuova: "Decide il Parlamento ma intanto Lega e Fdi prendano le distanze"

C'è stato modo di parlare anche di Forza Nuova alla presentazione della nuova giunta milanese guidata da Beppe Sala, mercoledì pomeriggio a Palazzo Marino. Alla domanda se sarebbe opportuno sciogliere il movimento di estrema destra dopo gli arresti dei leader, a Roma, in seguito all'assalto alla sedde della Cgil, il sndaco di Milano ha detto che "le regole sono chiare" pur sottolineando di lasciare "al Parlamento" la decisione.

"Non posso sostituirmi a quello che devono fare la Meloni e Salvini", ha aggiunto Sala: "Rimane il fatto che, anche dal loro punto di vista, è la buona occasione per prendere le distanze che vanno prese. Non so perché non lo facciano ma mi auguro che succeda".

"Violenza inaccettabile a manifestazioni no green pass"

Parlando poi delle manifestazioni contro il green pass che, ormai ogni weekend, affollano le vie del centro anche a Milano, Sala ha commentato che "le manifestazioni vengono autorizzate sulla base di un percorso da tenere", mentre i cortei anti certificazione verde non sono autorizzati e spesso tentano percorsi che le forze dell'ordine non prevedono.

"Credo che i questori stiano pensandoci perché non è pensabile, ogni volta, che ci sia questo tipo di situazione", ha detto Sala: "Il diritto a manifestare c'è, certo che si assiste a una quantità enorme di persone che, semplificando, definirei normali, che protestano per un loro diritto, ma si fanno trascinare da elementi deviati in situazioni di violenza che non sono accettabili".

"Le forze dell'ordine", ha concluso, "hanno soprattutto l'intento di evitare incidenti e scontri fisici. Questo può portare anche a situazioni delicate. Non so dire se il Ministero dell'Interno abbia sottovalutato la cosa, ma dopo l'escalation di sabato le cose sono un po' più chiare".