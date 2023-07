Beppe Sala è il sindaco più amato d'Italia

Miglior sindaco d'Italia. Beppe Sala, primo cittadino meneghino, è l'amministratore più amato d'Italia. Il riconoscimento arriva dal "Governance Poll 2023", il sondaggio realizzato per il 19esimo anno consecutivo dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore.

L'inquilino di palazzo Marino con il 65% delle preferenze balza in prima posizione dopo il quarto posto dello scorso anno, precedendo Marco Fioravanti - Ascoli Piceno, 64,5% - e Antonio De Caro - Bari, 64% -, entrambi sul podio, ma a parti invertite, anche l'anno scorso. Sala aumenta il suo consenso di 7,3 punti rispetto al risultato ottenuto nelle urne - si legge in una nota -, nessun altro primo cittadino di centrosinistra fa meglio di lui. L'unico a segnare un incremento maggiore è un collega di centrodestra, Luigi Brugnaro a Venezia, 63%, che segna un più 8,9.

Capitolo governatori. Tra i presidenti di Regione, dopo dodici anni di primato, scende in seconda posizione Luca Zaia - Veneto, 68,5% -, superato di un soffio da Stefano Bonaccini, il presidente dell'Emilia Romagna, che porta a casa il 69%. Scende di una posizione rispetto all'anno scorso anche Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia, 64%, oggi terzo. Al quinto posto il lombardo Attilio Fontana, con il 56,5%.

"Si può affermare - dice Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi - che nel giudizio della comunità cala il 'pregiudizio' della appartenenza politica. Chi governa è valutato più per l'attività amministrativa che per il partito di appartenenza. Il fatto che i due vincitori del Governance Poll 2023 appartengano ad uno schieramento diverso dalla maggioranza di governo è una ulteriore indicatore di come il riferimento politico dell'amministratore passi in secondo piano rispetto alle sue capacità di gestione".

"In pratica, il filo che lega Bonaccini e Sala non è la coalizione di centrosinistra, ma quello di essere percepiti dalla popolazione come i difensori di tutta l'opinione pubblica, indipendentemente dalle ideologie, e portatori di interesse degli stessi cittadini. È questo il fattore che decreta il successo del consenso", conclude Noto.