Smog, Sala: "A Milano migliora la qualità dell'aria grazie ad Area B e C"

Milano ha registrato un calo del 12% di auto inquinanti, confronto a un più esiguo -1% nel resto d'Italia. A evidenziare il dato di Aci è stato il sindaco di Milano Beppe Sala durante l'ormai consueta diretta Instagram 'Cose in Comune'. Area C e B hanno portato a una diminuzione del traffico e hanno spinto i residenti a fare scelte più ecologiche cambiando tipologia di automobile. A beneficiarne in particolare è l'aria: "La qualità è significativamente migliorata ce lo dicono i dati - ha raccontato Sala -. Il pm10 è in significativo calo, praticamente dimezzato in dieci anni, e anche a livello giornaliero il numero dei giorni di sforamento del limite si è ridotto del 70% dal al 2023 in dieci anni, ma non siamo ancora nei parametri europei. Anche il pm 2.5 sta facendo registrare una riduzione del 47% dal 2007 al 2023".

Nonostante, dunque, le critiche rivolte dapprima all'Area C attiva dal 2012, e poi alla B che ricopre quasi la totalità del Comune, per Sala i risultati sperati sono stati ottenuti. Nel concreto, per esempio, la ztl che interessa il centro cittadino ha da subito portato a un calo degli accesso che solo nel primo anno sono scesi da 131mila a 90mila. "Anche quest'anno sull'anno scorso registriamo una discesa e siamo a circa 74mila ingressi nella cerchia dei bastioni. Confrontandoli con i 131 mila del pre Area C, abbiamo ridotto di circa il 45% il traffico privato in quell'area", ha spiegato il primo cittadino.

Sala ha evidenziato che uno dei punti importanti è chiarire la situazione dei tipi di auto in città. Se nel 2019 le elettriche a Milano erano solo l'1%, oggi sono salite al 6%. Stesso vale per le ibride, prima il 16% ora il 32%. "Abbiamo quasi il 40% delle auto a Milano che sono tra elettrico e ibrido, qualcosa di molto significativo", ha detto il sindaco. Anche le auto con motore diesel hanno subito un netto calo: se nel 2019 ricoprivano il 51% delle macchien in città, nel 2023 sono diventate il 33%.

Anche l'Area B ha dato il suo apporto: "Non molto ma stiamo attenti su una cosa - ha affermato Sala -: noi non abbiamo pensato all'Area B per non fare entrare i pendolari in città, ma per fare sì che entrino auto più pulite". Sul tema degli ingressi il primo cittadino ha sottolineato: "A volte c'è una polemica sugli ingressi che non sono diminuiti ma non è quello il nostro scopo. Anche i numeri sulla quantità di polveri sottili sono migliorati, abbiamo calcolato tra il 2023 e il 2022 una diminuzione di 150 tonnellate all'anno di ossido di azoto. Di fatto noi stiamo ottenendo quello che volevamo ottenere e andremo avanti. Nel primo trimestre del 2024 c'è un altro 3% in meno", ha concluso Beppe Sala.