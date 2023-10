Sala su Salvini e il nucleare: "Non ho capito se stesse scherzando"

È polemica per le parole di Matteo Salvini che torna a parlare di nucleare proponendo l’installazione di un reattore di ultima generazione a Milano. Diversi i meme spuntati sui social che ritraggono il ministro nei panni di Homer Simpson. Ma le vere critiche arrivano dalle fazioni opposte, a partire dal sindaco Beppe Sala: “Non riesco a capire se è una battuta o lo dice davvero, è chiaro che non è certamente nei nostri programmi. Non gli ho parlato, ma quando ci siamo visti non me ne ha fatto cenno". Franco Mirabelli, deputato Pd di Milano, afferma: “Sarebbe importante che il ministro delle infrastrutture, che non ha alcuna competenza in materia energetica, facesse il proprio lavoro”. Il consigliere comunale Pd Simone Negri: "Perché Salvini non viene alla festa di Baggio a spiegare dove farla?".

A esprimere indignazione anche Pierfrancesco Maran, assessore alla casa e ai lavori pubblici di Milano: "È pazzesco che voglia che la prima centrale nucleare d'Italia sia in una delle città più dense d'Europa, con un'area urbana di 4 milioni di abitanti. Si tratta di una proposta assurda e insensata che affronta con grande superficialità una discussione su un tema delicato. Una delle regole base a livello internazionale per la scelta dei siti nucleari è la bassa densità di popolazione che deve risiedere nei pressi di una centrale nucleare".

Il coportavoce di Europa verde, Angelo Bonelli, chiede a Salvini un confronto pubblico in piazza Duomo sull’argomento, mentre a ironizzare è Carlo Calenda su X: “Da qui alle europee da Salvini avremo promesse di centrali nucleari ovunque, ponti, miniere, superstrade, spazio porti, conditi con vittimismo, attacchi generici Islam, flat tax e social usati come fossero cronaca vera. Non è più la Bestia è una bestiolina. Purtroppo è anche il nostro vice premier”. Forti critiche da parte degli attivisti di Fridays for future. Ester Barel, tra le portavoci, ha detto: “Anche due settimane fa il più importante ente sull'energia al mondo ha detto che la principale urgenza sull'energia da qui ai prossimi 10 anni è triplicare le rinnovabili, mentre qui blaterano di un progetto che perfino secondo i più ottimisti arriverà attorno al 2040”.

Diverse le personalità che non solo sostengono l’ipotesi di Salvini, ma che ne confermano la fattibilità. A partire dal governatore della regione Attilio Fontana: “È un messaggio che condivido”. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha confermato la fattibilità del nucleare di quarta generazione nei primi anni del 2030 sottolineando che non avrebbe problemi ad avere un reattore a Torino. Anche Marco Ricotti, tra le altre cose docente di ingegneria nucleare del Politecnico di Milano, conferma la plausibilità: impianti sono già in funzione in Russia e Cina.