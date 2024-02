A Sala due mandati da sindaco stanno stretti (ma ha detto che non si ricandiderà)

Non una battaglia contro l’abolizione del “muro” dei due mandati per i sindaci e amministratori regionali, ma una dura critica. È quella che ha fatto il sindaco di Milano, Beppe Sala, nei confronti del limite a due mandati per gli amministratori locali.

“Perché l'Italia deve essere sempre così diversa da altri Paesi e non seguire gli usi e i dettami che vediamo negli altri Paesi? - si è interrogato il primo cittadino di Milano -. Io lo dico e non posso essere tacciato di interesse personale: continuiamo a essere l'unico Paese in Europa che ha un limite di mandato per i sindaci delle grandi città, in Portogallo si possono fare tre mandati e negli altri Paesi non ci sono limiti”.

Secondo il primo cittadino il focus del discorso non sono i tre mandati consecutivi, ma le regole generali. "Il dibattito, diciamo la verità, non è sul fatto se sia giusto o no ma su quanto sia conveniente o meno a un singolo partito - ha proseguito il sindaco -. Il punto è questo ed è veramente vergognoso perché non stiamo pensando al bene del nostro Paese. La domanda è chi vince più facilmente, chi ha un guadagno? Questo è qualcosa che squalifica la politica. In un mondo moderno va bene che in un città di dimensioni significative un sindaco non possa fare terzo, quarto o quinto mandato o un governatore come Zaia non possa fare un quarto o quinto mandato?”.

Sala, comunque, non ha alcuna intenzione di ricandidarsi a sindaco di Milano. “Per fare questo lavoro ci vuole un’energia psicofisica non indifferente. Dopo 11 anni da sindaco e 5 di Expo immagino che sarò abbastanza stanco - aveva detto nei giorni scorsi -. Poi tutto può essere, ma ormai nella vita ho fatto molto di più di quello che avrei potuto fare. Se però penso ai dossier che ho sul tavolo, da San Siro, al rinnovo dei vertici della Scala, al contratto della polizia locale, confesso che dormo male”.