Milano-Mortara, salta il raddoppio sulla linea ferroviaria peggiore della Lombardia

Il raddoppio ferroviario tra Abbiategrasso e Albairate, sulla linea Milano-Mortara, probabilmente non si farà. Eppure, ancora a ottobre del 2023, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini aveva incontrato, a Roma, l'amministrazione di Abbiategrasso per studiare il dossier: l'opera si dovrebbe compiere entro il 2026 per sfruttare i fondi del Pnrr, ma l'iter burocratico è parecchio complicato e i costi previsti sono aumentati di parecchio.

La doccia fredda è arrivata lunedì al Pirellone, in occasione di un convegno sul trasporto ferroviario, organizzato dal Pd. Tra gli ospiti il responsabile sviluppo di Rete ferroviaria italiana, Michele Rabino, secondo cui, almeno per il momento, l'idea di raddoppiare i 5 chilometri tra Abbiategrasso e Albairate è congelata. Il primo problema sarebbe quello di trovare la differenza tra i 120 milioni di fondi europei e i 275 milioni stimati attualmente come costo dell'opera. Per non parlare di questioni più concrete come il via libera della sovrintendenza al sottopasso automobilistico di Abbiategrasso, che sarebbe realizzato molto vicino al castello. E altro ancora.

"Il mancato raddoppio della linea ferroviaria fra Albairate e Abbiategrasso è l’emblema dell’incapacità del centrodestra di realizzare le opere utili al territorio. I signori del no hanno dato l’ennesima prova di inadeguatezza. Infatti, mentre loro erano impegnati a farneticare sul territorio di superstrade, il M5s e il governo Conte avevano consegnato al Paese - attraverso i fondi del Pnrr - le risorse per realizzare un’opera, il raddoppio della linea, che i pendolari attendono da decenni", commenta Simone Verni, ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle: "La destra che governa l'Italia e la Lombardia non è stata in grado di rispondere alle esigenze del territorio. Inutile sottolineare le gravi ripercussioni che questa decisione avrà sull’intera linea Milano-Mortara, che già vanta una moltitudine di primati negativi su scala regionale".

E di "decisione gravissima" parlano Valentina Barzotti e Antonino Iaria, deputati del Movimento 5 Stelle: "L'opera è fondamentale per aumentare la capacità della linea, ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la qualità della vita dei pendolari. Il mancato raddoppio ha avuto e continuerà ad avere un impatto significativo su diversi aspetti, influenzando sia la mobilità che l'economia. In termini di mobilità, ad esempio, la mancata realizzazione del progetto ha comportato tempi di percorrenza più lunghi e una capacità limitata sulla linea ferroviaria esistente. Ciò ha causato disagi per i passeggeri e ha ostacolato l'efficienza del trasporto delle merci, influenzando negativamente la competitività economica delle imprese locali".