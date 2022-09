L'assessore Romano La Russa fa il saluto fascista a un funerale

Polemiche per il saluto romano ad un funerale, da parte del neo assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa, fratello minore di Ignazio, esponente di Fratelli d'Italia. Il funerale, che si è tenuto lunedì 19 settembre presso la chiesa di via Copernico a Milano, era quello di Alberto Stabilini, militante della destra cittadina fin dagli anni '70, noto come "Pilotone".

Il video che ritrae Romano La Russa, di spalle, compiere il gesto del saluto romano insieme ad altri, ha fatto il giro del web. Si trattava del tradizionale saluto del "presente", che si vede anche quando si tengono le commemorazioni di Sergio Ramelli, studente 19enne ucciso da estremisti di sinistra negli anni '70. Nel 1973 Stabilini era stato fermato e portato in carcare (tra l'altro insieme anche a Romano La Russa) per gli scontri in cui era stato ucciso l'agente Marino. I due, con altri sei, erano stati poco dopo rilasciati provvisoriamente.