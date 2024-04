Saluti romani per Sergio Ramelli, la procura apre un'inchiesta

La procura di Milano ha aperto un fascicolo (modello 45: registro atti non costituenti notizia di reato) sulla manifestazione per commemorare Sergio Ramelli, studente ucciso nel 1975 da un gruppo di giovani di Avanguardia Operaia condannati negli anni '80. Come d'uso ogni anno, al termine del corteo, all'incrocio tra via Amadeo e via Paladini, circa 1.500 persone hanno effettuato il rito del 'presente', chiamando per tre volte "il camerata Sergio Ramelli" col saluto romano. In quel punto, Ramelli venne accerchiato e colpito con le chiavi inglesi, mentre stava parcheggiando il suo motorino. Sarebbe successivamente morto in ospedale.

Un altro fascicolo è stato aperto per i fatti avvenuti il 27 aprile al Campo X del Cimitero Maggiore, dove una cinquantina di militanti neofascisti ha commemorato i morti della Rsi con la benedizione delle tombe e il Silenzio d'ordinanza, senza però il rito del presente né i saluti romani. I due fascicoli sono stati affidati ai pm Francesca Crupi e Alessandro Gobbis, che ora vaglieranno le immagini a disposizione per formulare eventuali reati e iscrivere eventuali indagati.

La Cassazione annulla 8 condanne

La giurisprudenza è incerta, negli anni più recenti, sul saluto romano durante le commemorazioni di persone morte. Tuttavia, nel 2024, le sezioni unite della Cassazione hanno annullato la condanna nei confronti di 8 persone per il saluto romano durante la commemorazione di Ramelli, a Milano, nel 2016. Gli imputati erano stati condannati in Appello in base alla Legge Mancino del 1993 sulle ideologie discriminatorie, ma le sezioni unite di Cassazione hanno stabilito che occorre invece applicare l'articolo 5 della Legge Scelba del 1952, che punisce l'apologia di fascismo.