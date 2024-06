Protesta con le spugne in consiglio comunale: "No ai condoni e alle querele ai giornalisti"

Spugne nell'aula del consiglio comunale per protestare contro "colpi di spugna" sull'urbanistica milanese. E un secco "no" ai condoni e no alle querele ai giornalisti. Con Carlo Monguzzi (consigliere di Europa Verde) e numerosi cittadini tra il pubblico (una trentina, più altrettanti fuori dal palazzo) torna in consiglio comunale a Milano il tema del provvedimento cosiddetto "salva Milano", che il governo vorrebbe approvare per risolvere il problema delle (numerose ormai) inchieste edilizie che hanno colpito gli sviluppi immobiliari partiti con una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) per demolizione e ricostruzione mentre, per la procura di Milano, avrebbero avuto bisogno di un permesso di costruire e di un piano attuativo.

"Finalmente l'assessore Giancarlo Tancredi ammette che il provvedimento è meritorio", ha detto Monguzzi in aula, durante gli interventi liberi: "Finora ci avevano detto che non bisogna chiamarlo condono. Ma ancora c'è qualcosa che non va bene: si dice che c'è il rischio di ricorsi da parte dei costruttori. E ci si lamenta che il provvedimento imporrà un piano attuativo per i palazzi sotto i 25 metri. Io dico: meno male. La sinistra e i verdi si opporranno a questo condono. La magistratura ci dice che abbiamo favorito i costruttori a discapito dei cittadini. La Cgil, non nemica della giunta, che Sala ha fatto di Milano un luna park che favorisce le speculazioni".

La querela a Barbacetto

Altro tema, la querela al giornalista Gianni Barbacetto per alcune affermazioni pubblicate su Facebook. "Perché la querela è stata votata all'unanimità dalla giunta?", ha detto Monguzzi ricordando che sarebbe la prima volta per il Comune: "I giornalisti devono essere cani da guardia del potere. Non si difendono così i funzionari. Ritirate la querela". Qualche minuto dopo, sempre in aula, è arrivata la replica dell'assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi: "Non discutiamo la libertà di stampa, ma abbiamo letto frasi come 'Milano lascia costruire fuori dalle norme senza che parta qualche mazzetta?'. I nostri funzionari hanno sempre operato in buona fede e queste affermazioni sono altamente lesive della loro dignità".

Infine il richiamo a non fare colpi di spugna sulle inchieste in corso: "Se si chiede collaborazione per risolvere i problemi ci sono, per i condoni e le querele non ci sono. Ce lo ha detto anche il presidente Mattarella", ha terminato Monguzzi mentre il pubblico si alzava a gridare "No ai colpi di spugna".