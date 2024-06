Salvini contro Bossi: “Ha mancato di rispetto al partito”

C’è tensione tra Matteo Salvini e Umberto Bossi, fondatore della Lega. Le frizioni, mai nascoste in questi ultimi mesi, sono diventate più evidenti domenica quando il “Senatùr” ha fatto sapere che alle europee non avrebbe votato il partito con l’Alberto da Giussano ma Marco Reguzzoni, candidato indipendente di Forza Italia per il Parlamento Europeo.

"Penso che sia un caso più unico che raro quello di un movimento politico che riesce a crescere nonostante a urne aperte il suo fondatore annunci che votava per un altro partito: cosa abbastanza curiosa - ha detto Salvini nel corso della conferenza stampa di lunedì 10 giugno nella sede di via Bellerio -. Non voglio male a nessuno e a Bossi ho intitolato anche il libro che ho scritto. Sicuramente dovrò ascoltare i militanti per rispetto delle decine di migliaia di volontari della Lega: se qualcuno dice che vota un altro partito manca di rispetto non al segretario in carica ma a un'intera comunità".

“Non cambiano gli equilibri del governo: ho fatto i complimenti a Giorgia Meloni e Antonio Tajani - ha proseguito Salvini -. Spero nel centrodestra unito anche in Europa: A questo lavoro e mercoledì sarò a Bruxelles".

Come sono andate le elezioni a Milano

A Milano città, il Pd è nettamente il primo partito con il 31,38%. Poi Fratelli d'Italia con il 21,73% e Alleanza Verdi-Sinistra con il 10,52%. Debacle della Lega, che non supera il 6,14% ed è scavalcata da Forza Italia (8,87%), Azione (6,46%) e Stati Uniti d'Europa (6,37%). Poco sotto il Movimento 5 Stelle (5,26%). Anche in città, la lista di Santoro (Pace terra dignità) non raggiungerebbe il quorum, fermandosi al 2,47%. Sotto l'1% Libertà (la lista di Cateno De Luca), Alternativa Popolare e Rassemblement Valdotain. L'affluenza in città è stata del 50,78%.