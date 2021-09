Matteo Salvini è stato contestato a casa sua

Una trentina di abitanti del quartiere San Siro ha contestato Matteo Salvini durante un evento elettorale al mercato comunale coperto di piazzale Selinunte a Milano (zona San Siro) nella mattinata di mercoledì 29 settembre. Si tratta di antagonisti che gravitano attorno al centro sociale Il Cantiere, San Siro Barrio solidale e del comitato abitanti del quartiere. "Salvini San Siro non ti vuole", "Salvini pagliaccio", "Salvini la politica del tuo quartiere è la politica dell'odio", questi gli slogan scritti sui cartelloni. Non solo, presente anche uno striscione che richiama la vicenda di Morisi, lo spin doctor della Lega che si è dimesso nei giorni scorsi.

Presenti in piazza anche decine di supporter della Lega che hanno sostenuto il leader della Lega. Tra le due fazioni non si è verificato nessun attimo di tensione, anche grazie a un ingente schieramento di rappresentanti delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa.

"Da ex ministro dell'Interno sono sempre a fianco di uomini e donne in divisa, che fuori microfono spesso mi dicono che in alcuni cortili hanno l'indicazione di non entrare e in alcune vie abbiamo le indicazioni di non esagerare. Non so da chi arrivino queste indicazioni, però in una città come Milano non può esserci un palazzo dove è meglio non entrare o una via dove è meglio chiudere un occhio", ha detto Salvini parlando con i giornalisti a margine dell'appuntamento elettorale. "Questo è grave - ha rimarcato il leader del Carroccio - chiederò a questura e prefettura se veramente ci sono indicazioni del genere".