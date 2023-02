I centri sociali hanno contestato Salvini nel quartiere popolare di San Siro

Tensione nel quartiere popolare di San Siro durante il sopralluogo del leader della Lega Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, in piazzale Selinunte a Milano. Salvini era in compagnia di militanti leghisti e di Alan Rizzi, assessore regionale uscente alla casa, candidato nella lista della Lega alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio.

Il leader del Carroccio è stato 'accolto' in piazza da alcuni manifestanti del comitato Abitanti San Siro, del centro sociale Cantiere e dello Spazio di Mutuo Soccorso, che hanno urlato alcuni slogan ("Salvini razzista", "San Siro non ti vuole", "La casa non si tocca" e altri) e sono arrivati molto vicini a Salvini. Le forze dell'ordine, presenti in assetto antisommossa, hanno circondato i manifestanti.

"Solo nel quartiere popolare di San Siro su 6mila alloggi popolari, 700 sono sfitti e 1.416 sono stati venduti, perché al posto di chiacchierare non si assegnano subito gli alloggi sfitti? Perché continuare a vendere il patrimonio pubblico per poi fare inutili passerelle nel quartiere?", si legge in un comunicato del comitato Abitanti San Siro: "Chi soffia sulla paura e fomenta guerra tra poveri, non deve trovare spazio, questa propaganda crea solo quartieri più insicuri. Per combattere la povertà in tutti i suoi aspetti servono casa, servizi, educazione".