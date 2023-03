Salvini attacca Sala: "Il suo green è classismo, se non sei ricco non puoi stare a Milano"

"Ormai se non sei un po' green non sei, e quindi occorre essere un po' green, ma è giusto, ne sono convinto". Però non green ideologico, "alla Sala, che per essere green o c'hai la macchina nuova o a Milano a lavorare non ci vieni". Musica e testo del ministro alle Infrastrutture del governo Meloni, Matteo Salvini, che torna a mettere nel mirino il sindaco meneghino.

Intervenendo alla scuola di formazione politica del partito a Milano, il leader della Lega ha nuovamente criticato - come fatto in passato - le scelte del primo cittadino in tema di inquinamento e green, soprattutto sulle zone a traffico limitato volute dal sindaco per ridurre lo smog. "Questo non è green, questo è classismo: se sei ricco ti puoi permettere Milano, se non sei ricco stattene gentilmente a casa tua".

"Questa - ha aggiunto - non è la mia Milano, che deve essere inclusiva, accogliente, solidale, che aiuta: non hai i 50mila per cambiare la macchina? Ti do una mano. 'C'hai il furgone vecchio, mi fai schifo, stai fuori che tutelo l'ambiente' non è il green".

Il primo a intervenire sulle parole di Salvini è stato il senatore milanese Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd al Senato. "Oggi Salvini alla scuola di partito della Lega attacca Sala su area B e area C, spiegando che per andare al lavoro serve poter usare l’auto e che chi lo disincentiva penalizza i poveri. Ma che il ministro dei Trasporti di questo Paese descriva l’uso dell’auto come indispensabile è grave e preoccupante. Proprio chi dovrebbe investire e incentivare l’uso dei mezzi pubblici, fa il contrario. Insomma, nella regione tra le più inquinate d’Europa, Salvini non trova di meglio che promuovere l’uso delle auto inquinanti e accusare di classismo chi da anni fa concretamente per migliorare l’ambiente e la vita dei cittadini. Che poi - ha concluso - l’artefice della flat tax e della abolizione del reddito di cittadinanza si erga a difensore dei poveri è una contraddizione che si commenta da sola".