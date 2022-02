Matteo Salvini ha il covid

Matteo Salvini è in isolamento a causa del covid. Il leader della Lega, nella giornata di giovedì 3 febbraio, è risultato positivo al tampone durante le procedure di screening per l'accesso al giuramento del Capo dello Stato.

Le condizioni di salute del leghista, comunque, non sono gravi: attraverso un post su Instagram, ha detto di stare bene e di non avere nessun sintomo. "Sono in buona compagnia: ai 10 milioni di Italiani positivi e poi guariti, come tanti di voi, da oggi mi aggiungo io", ha scritto a corredo di una foto in cui appare sorridente nella sua casa di Roma.

Salvini, comunque, è vaccinato: si era fatto inoculare il preparato lo scorso 21 luglio a Milano. Era stato lui stesso a svelarlo attraverso una foto pubblicata su Instagram in cui, molto di sbieco, si vedeva il Qr code stampato sul certificato di vaccinazione.