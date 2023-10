Salvini lancia la manifestazione contro gli islamici. Scontro con il nipote di Oriana Fallaci

Il ministro dei Trasporti e leader leghista Matteo Salvini, sabato prossimo 4 novembre, è tra i promotori di una manifestazione "per ribadire l’importanza delle libertà e della democrazia, della lotta al terrorismo, all’antisemitismo e al fanatismo islamista".

L'appuntamento è alle 15.30 a Milano in Largo Cairoli. "Le conquiste e i diritti fondamentali che qualificano l’Occidente non possono essere messi in discussione. In un momento di gravi tensioni, l’Italia ha il dovere di rimarcare la propria collocazione fra i Paesi democratici e liberi", si legge nella presentazione della kermesse.

Lo scontro con il nipote di Oriana Fallaci

Tuttavia, i riferimenti alla giornalista e scrittrice Oriana Fallaci - in particolare nell'ultima parte della sua vita e carriera in prima linea contro l'integralismo islamico - non sono piaciuti a Edoardo Domenico Perazzi, nipote ed erede della reporter. Perazzi "si oppone all'uso del nome e dell'immagine" della zia "per la manifestazione politica promossa dalla Lega di Matteo Salvini il 4 novembre a Milano e pubblicizzata come 'In nome di Oriana Fallaci per difendere l'Occidente'", e ha diffidato gli organizzatori della stessa manifestazione. Questo, in sintesi, viene scritto in una nota l'avvocato Fabio Macaluso. "Con la diffida è stato contestato l'utilizzo del nome e dell'immagine di Oriana Fallaci associata all'iniziativa politica milanese. Mai - per sua espressa volontà - la Signora Oriana Fallaci è stata associata nella sua vita - si legge - direttamente o indirettamente a un partito o a un leader politico, avendo sempre rivendicato fermamente la propria indipendenza come elemento indispensabile per lo svolgimento della sua professione di giornalista e scrittrice".

Secondo Perazzi "non è opportuno che alcuna forza politica (di qualsiasi segno) utilizzi il nome e l'immagine di Oriana Fallaci per promuovere proprie iniziative, ciò ledendo la sua reputazione professionale".