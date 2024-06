Ipotesi fusione Atm-Trenord, Salvini: "Gruppo competitivo a livello mondiale"

L'ipotesi di unione tra Atm e Trenord rappresenterebbe "un gruppo competitivo non a livello italiano, a livello europeo e mondiale". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a margine di un evento che si è tenuto in stazione Centrale per la presentazione del progetto di realizzazione di un'accademia specialistica sulla sicurezza per gli operatori Fs a Rogoredo.

"Ne parlavo col sindaco e col governatore Fontana, sono assolutamente attento come ministro dei Trasporti - ha proseguito Salvini -. Se c'è volontà di mettersi insieme e unire le energie per essere un player ancora più forte, io da ministro e da milanese sono assolutamente pronto ad ascoltare tutti". Per il ministro l'eventuale unine tra i due principali gestori del trasporto pubblico in Lombardia sarebbe "una grande opportunità di miglioramento del servizio anche perché ci sono ancora troppi ritardi, troppi guasti e troppi problemi", ha concluso Matteo Salvini.

L'ipotesi era sorta in occasione del G7 Lombardia quando il governatore della Regione, Attilio Fontana, aveva detto: "Abbiamo chiesto di poter diventare un player che possa competere a livello internazionale. E per fare questo il primo passaggio sarà quello di avere la governance completa su Trenord e quindi abbiamo già chiesto e stiamo discutendo con il ministero per ottenere quell’1 per cento che ci permetterebbe di controllare in maniera totale l’azienda. È chiaro che così facendo poi si potrebbero aprire discussioni con Atm ma anche con altri soggetti regionali che possono entrare a far parte di questo che potrebbe essere un player in grado di competere a livello internazionale".