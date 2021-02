Salvini: "Al professor Draghi proporremo il modello di vaccini lombardo"

"C'è un modello lombardo che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione, delle vaccinazioni. Proporremo al professor Draghi il modello Bertolaso". Queste lunedì mattina le parole del leader della Lega, Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa in piazza Città di Lombardia.

"L'obiettivo - ha proseguito Salvini dopo aver incontrato Bertolaso - è quello di mettere in sicurezza entro marzo tutta la popolazione anziana residente in Lombardia, stiamo parlando di 700 mila over 80, entro giugno se arrivano i vaccini promessi tutta la popolazione a rischio. La salute sia la priorità per tutta Italia e quindi avere l'Italia in sicurezza e salute entro l'estate sarebbe fondamentale".

Lo scorso martedì Guido Bertolaso, coordinatore del piano vaccinale in Regione, aveva annunciato che attraverso una "campagna massiccia di vaccinazione 24 ore al giorno 7 giorni a settimana", con le dosi di vaccino anti covid rese disponibili, "il traguardo di vaccinare tutta la Lombardia prima della fine di giugno è assolutamente possibile"

L'ex capo della protezione civile, e 'papà' dell'ospedale in Fiera, è stato 'arruolato' dalla Regione per coordinare la campagna vaccinale anti Sars-Cov-2 e organizzarne la fase 2, che dovrebbe scattare a marzo - a causa dei ritardi nella fornitura delle dosi - con il coinvolgimento degli over 80 e poi via via del resto della popolazione.