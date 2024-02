La ristrutturazione di San Siro ha messo d'accordo (quasi) tutto il mondo politico di Milano

Ha messo d’accordo tutta la politica milanese l’ipotesi di ristrutturare lo stadio San Siro (decisamente più concreta dopo l’incontro tra i club e il sindaco di giovedì mattina). Pd, Lega, Forza Italia, Fdi, Verdi e M5s la pensano quasi tutti allo stesso modo riguardo l’operazione avviata dal sindaco Sala insieme a WeBuild.

"Il sindaco mi ha ringraziato ancora una volta per aver dato il mio fondamentale contributo all'opportunità di far sedere al tavolo Milan e Inter dopo mesi di stallo in cui ognuno pensava al proprio progetto - ha detto l’esponente di Forza Italia Alessandro De Chirico -. Lo studio elaborato insieme all’architetto Giulio Fenyves e Arco Associati è solido ed efficace e non campato per aria come qualcuno, senza competenze, andava dicendo. Con grande orgoglio posso dire di aver fatto una cosa grandissima per la mia città perché, è bene ricordarlo, se non ci fossimo fatti avanti i rappresentanti delle squadre meneghine oggi non si sarebbero nemmeno incontrati. Ora vedremo cosa accadrà, ma sono sempre più fiducioso che il Meazza non verrà abbandonato e che nel 2026, oltre all'inaugurazione delle Olimpiadi invernali, si potrà festeggiare alla grande il centenario dell'impianto".

Più cauta, invece, Fratelli d’Italia: “Accolgo con cauto ottimismo l'apertura manifestata da Milan e Inter, seppur timidamente, verso l'ipotesi di ristrutturare lo stadio Meazza, che considero da anni la scelta migliore per la città e per le legittime ambizioni delle società”.

Stesso scetticismo da parte della Lega che attraverso il capogruppo Alessandro Verri fa notare che “Lo studio di fattibilità significa tutto e niente. Se però questa è la strada, diciamo finalmente. La Lega, dopo anni di latitanza da parte della Giunta Sala, sosterrà ogni ipotesi concreta per il futuro di San Siro. Certo, non c’è più tempo. Abbiamo bisogno di sapere qual è il reale indirizzo di Sala”.

Secondo il M5s la ristrutturazione del Meazza è l’unica via possibile: “La ristrutturazione dello stadio San Siro è la miglior strada da percorrere, al fine di dotare Inter, Milan e la città di un impianto moderno - ha detto il capogruppo del M5s in regione Nicola di Marco -. Dopo anni di tira e molla, cattedrali vere e proprie e cattedrali del deserto, si torna al punto di partenza. La speranza, ma è presto per dirlo, che tutto questo tempo sia servito per realizzare, da qui ai prossimi tre mesi, un progetto in grado di rispettare i cittadini, la città di Milano e la storia dell’impianto stesso”.

Soddisfazione anche da parte dei Verdi che, tuttavia, vorrebbero qualche garanzia in più: “Ora sarà importante presidiare il percorso della trattativa e quanto emerso oggi indica già quelli che saranno i temi fondamentali: proprietà dello stadio, compensazioni per la riduzione degli incassi e sviluppo immobiliare dell’area circostante”, hanno scritto in una nota Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara.

“Con l’incontro di oggi del sindaco Sala con Milan e Inter è chiaro che sul futuro dello stadio di San Siro si è riaperta un’interlocuzione: segno che il lavoro fatto fin qui per trovare soluzioni, senza troppi proclami, è servito per tenere una porta aperta, nonostante altri continuassero ad alimentare sterili polemiche - ha detto Alessandro Capelli, segretario del Pd Milano Metropolitana -. Il Partito Democratico si batte perché le squadre restino a Milano. Ci opponiamo fermamente, al fianco dei nostri Circoli e amministratori, delle cittadine e dei cittadini, alle ipotesi di costruire nuovi stadi a San Donato e a Rozzano, perché la trasformazione urbanistica deve sempre mettere al centro la qualità della vita delle persone e dell'ambiente, in territori che faticherebbero ad affrontare le conseguenze della costruzione di opere di tale impatto".