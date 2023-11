Milan e Inter saranno convocati in comune per decidere cosa fare su San Siro

Convocare Milan e Inter in comune per capire cosa vogliono fare con l'affaire Stadio. Con 26 voti favorevoli tra maggioranza e opposizione il consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno, presentato dal consigliere della Lega Samuele Piscina, col quale si chiede al sindaco Giuseppe Sala di convocare i club a palazzo Marino e di riferire in aula su ogni contatto futuro con le società, ma anche a fare tutto ciò che è in suo potere per far sì che i club continuino giocare a Milano. Un voto contrario del consigliere della Lista Sala Enrico Fedrighini. Tre gli astenuti, tra cui il capogruppo dei Verdi Carlo Monguzzi.

"Sappiamo che le società stanno cercando di costruire stadi al di fuori di Milano. Non possiamo permettere che le perdite di tempo che fino ad oggi ci sono state da parte dell’amministrazione comunale portino a perdere l’indotto economico dello stadio e ad avere un Meazza abbandonato – ha detto il consigliere della Lega Samuele Piscina – Noi attendiamo da anni le squadre qui in Consiglio comunale. Il sindaco le convochi, così da avere risposta" perché "il Meazza non può rimanere terra di nessuno. Non vogliamo che da luogo simbolo diventi una cattedrale nel deserto".

"Noi ci stiamo domandando cosa stiamo aspettando. Cosa aspettiamo a dibattere seriamente di questo tema – ha aggiunto anche Riccardo Truppo, capogruppo in Consiglio di Fratelli d’Italia – abbiamo visto come San Donato e Rozzano si siano mossi velocemente davanti a questa opportunità. Tutto ciò non c’è stato a Milano, quindi ben venga questo ordine del giorno".

Il capogruppo del Pd Filippo Barberis ha dichiarato: "Penso che questo ordine del giorno sia un segnale positivo da parte dell’Aula e possa trovare convergenza. Può segnare una posizione chiara da parte del Consiglio sulla volontà che le squadre restino nel comune di Milano. L’area di San Siro è considerata l’area migliore su cui continuare a mantenere la funzione stadio. È chiaro che c’è ancora aperta la questione vincolo. Ma intanto davanti a questa incertezza stiamo dando un segnale di certezza. Possiamo continuare a dividerci su altri temi, ma intanto su questo segnaliamo che c’è un punto comune e credo sia una cosa positiva per tutta l’Aula". Per il consigliere della Lista Sala Enrico Fedrighini - che ha votato contro l'odg - lo spirito del documento è "condivisibile", ma servirebbe "maggiore chiarezza" sul futuro del progetto su San Siro.