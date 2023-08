Il vincolo su San Siro accende la polemica. Il centrodestra: "Occasione persa"

Ora che la Sovrintendenza, rispondendo a una richiesta del Comune di Milano, ha fatto sapere che lo stadio di San Siro merita il vincolo culturale semplice, ovvero una forma di tutela, riferito in particolare al secondo anello che "compirà" 70 anni nel 2025, l'abbattimento dell'impianto è praticamente impossibile. La notizia ha fatto scatenare le polemiche nell'ambiente del centrodestra milanese, che parla compatto di mancata opportunità per la città e il quartiere.

A scagliarsi contro la decisione della Sovrintendenza è soprattutto la Lega. Il suo leader Matteo Salvini (ministro delle infrastrutture) si è subito espresso parlando di "enorme occasione persa". E il capogruppo in consiglio comunale, Alessandro Verri, ha pronosticato un futuro da "cattedrale nel deserto" per lo stadio. "Come lo stadio Flaminio a Roma, anche San Siro verrà abbandonato e lasciato al degrado", ha dichiarato l'esponente leghista: "Una ferita per i milanesi causata dal sindaco che si è dimostrato un pessimo politico, ostaggio dei signor 'No' che compongono la sua stessa maggioranza. Milano vedrà fuggire le due squadre, perdendo l'indotto che generano e l'investimento da oltre un miliardo in favore di amministrazioni lungimiranti". Scontato, per Verri, che Milan e Inter andranno a investire altrove in impianti nuovi (San Donato il Milan? Rozzano l'Inter?).

Duro anche Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d'Italia: "Il vicolo cieco in cui ci troviamo è frutto del tentativo di mettere tutti d'accordo a sinistra". E per Alessandro De Chirico (Forza Italia), "tanti colleghi non ne hanno capito l'importanza, e Sala e la sua maggioranza hanno preferito tergiversare". L'esponente azzurro guarda anche al futuro e chiede di "elaborare un piano B, affinché l'impianto non venga ricordato come monumento all'incapacità decisionale della politica".

Monguzzi: "Pressioni su Milan e Inter per ristrutturare"

Sul fronte del 'No' all'abbattimento, l'esponente verde Carlo Monguzzi festeggia. "Le squadre tra concerti e altro incassavano 9 milioni all'anno, la cifra che pagavano tra affitto e manutenzione al comune. Basterebbe gestire i soli concerti per non avere problemi di bilancio", ha dichiarato, chiedendo però che il Comune di Milano faccia subito "un bando internazionale per calcio, altri sport, musica, eventi". E ha pronosticato "che almeno l'Inter vi prenderà parte". Ai tifosi di calcio, Monguzzi ha fatto un appello: "Fate pressione sulle squadre perché ristrutturino lo stadio". Ovvero si adeguino alla possibilità che avevano sempre escluso, quella di mettere mano sull'impianto, spendendo una cifra variabile tra 250 e 500 milioni di euro, anziché abbattere il Meazza e ricostruire a fianco, come avevano voluto da quattro anni a questa parte.