Diventa competitiva la corsa a segretario del Pd Milano: dopo Capelli c'è Minniti

Diventa competitivo il prossimo congresso del Pd di Milano (e della Città metropolitana). Al primo candidato alla segreteria metropolitana Alessandro Capelli se ne aggiunge ora un altro. È Santo Minniti, classe 1984, presidente del Municipio 6 per il secondo mandato consecutivo. Lo ha annunciato lo stesso Minniti su Facebook. Minniti e Capelli concorreranno dunque per sostituire Silvia Roggiani, che ora si candida a segretaria regionale (e, al momento, è l'unica candidata).

"Voglio che il destino del nostro partito non sia scritto dagli accordi tra le correnti", inizia Minniti nel suo messaggio facendo riferimento alla convergenza dei sostenitori di Elly Schlein e di Stefano Bonaccini a Capelli: "Credo in un Pd luogo di confronto trasparente, in cui le scelte principali siano prese da chi vive e anima il partito ogni giorno". E poi Minniti ricorda la sua storia, di quando iniziò a far politica nel Pd 15 anni fa "sparecchiando i tavoli alla festa dell'Unità", iscrivendosi al circolo del Giambellino, "in mezzo a case poolari cadenti, simili a quelle in cui sono nato".

Un post, quello del presidente del Municipio 6, incentrato sulla militanza di base, dichiarando che il Pd "è soprattutto la comunità delle iscritte e degli iscritti, dei circoli, degli amministratori locali". Tornando alla militanza nel circolo, Minniti ricorda "il primo cineforum" per i bimbi delle case popolari, ma anche le feste nei cortili. Un percorso che, nel 2016, lo ha portato a vincere d'un soffio le elezioni municipali (in quell'anno, 5 municipi su 9 andarono al centrodestra), successo bissato nel 2021, stavolta col miglior risultato tra le periferie, escluso il Municipio 1.

"Mi candido - conclude Minniti - perché questo partito è diventato la mia seconda famiglia, ma lo vedo frenato e con poco coraggio. E allora mi metto ancora una volta al servizio del mio partito, come tra i tavoli della festa 15 anni fa". Ammette di non avere sostegni "dalle correnti" ma ricorda i tanti che in questi giorni gli hanno chiesto di scendere in campo. Tra i 'big' ci saranno quasi certamente la deputata Lia Quartapelle, l'assessore Pierfrancesco Maran e il consigliere regionale Pietro Bussolati.

Minniti fa leva sulla base, fino alla fine: "So quanto fatichino i circoli, tra affitti pesanti e sedie sempre più vuote", scrive. "E allora serve stare a fianco delle segretarie e dei segretari (dei circoli, n.d.r.) e tornare a far appassionare le persone, recuperando ciò che ci rende democratici: la discussione, la passione e il diritto di scegliere".

Chi è Capelli, avversario di Minniti

Il suo avversario, Alessandro Capelli, è di area Schlein. È attualmente vice segretario del Pd milanese. Classe 1985, docente di sociologia allo Ied, è stato portavoce dei "GiovaniXPisapia" nel 2011: il sindaco Giuliano Pisapia, nel 2013, lo fece delegato alle politiche giovanili. Capelli, nel 2017, fu portavoce nazionale di Campo Progressista, il movimento di Pisapia, di breve durata, che cercava di ricostruire una sorta di Ulivo in vista delle elezioni politiche del 2018. Poi, nel 2020, insieme ad altri della stessa area, entrò nel Pd.

Alle elezioni della segreteria metropolitana del Pd, Capelli è apertamente sostenuto da tutta l'area Schlein, con l'assenso anche di molti esponenti della corrente di Bonaccini.