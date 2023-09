Multe da Area B, il Comune incassa 20 milioni. Quasi 230 mln le sanzioni totali

Nel 2022, chi ha violato le regole di Area B – la zona di Milano dove non possono entrare e circolare i veicoli più inquinanti – ha ricevuto multe per un valore di 20,5 milioni di euro, su un totale di 229,4 milioni di euro di sanzioni nell'anno passato. Questo dato è stato rivelato nelle scorse ore in Consiglio comunale dall'assessore alla Sicurezza Marco Granelli, che ha risposto a una domanda a risposta immediata fatta da Mariangela Padalino (Noi Moderati), che si domandava ironicamente se l'introduzione di Area C tra 2011 e 2012, l'installazione degli autovelox tra 2016 e 2017 e l'attivazione di Area B tra il 2021 e il 2022 abbiano portato benefici al traffico, alla riduzione delle auto e all'abbassamento dell'inquinamento in città o siano serviti solo a far aumentare le entrate nelle casse di Palazzo Marino.

Granelli: "Le multe non servono per fare cassa"

Granelli ha iniziato la sua risposta con una premessa ("Spesso si confonde il tema delle multe con quello di risanare il bilancio del Comune. Ma le sanzioni sono fatte per fare rispettare il Codice della Strada, non per fare cassa") e ha continuato con questa dichiarazione: "Area C e Area B rappresentano solo la metà delle sanzioni date dalla Polizia locale a Milano. L'altra metà delle sanzioni è frutto di una scelta politica dell'amministrazione comunale, per esempio sulla sosta. Tra il 2021 e il 2022 abbiamo fatto aumentare del 40% le multe per sosta vietata. Uno degli obiettivi è far rispettare i posti auto con le strisce gialle per i residenti".

L'assessore ha fornito una serie di cifre in aula. Tra il 2011 e il 2012 – l'inizio di Area C, il pedaggio per entrare nella Cerchia dei Bastioni – le multe sono passate da 179,9 milioni a 192, 2 milioni di euro. Tra il 2016 e il 2017, quando il Comune ha messo una serie di autovelox sulle strade milanesi, le sanzioni sono salite da 279,5 milioni a 289,4 milioni di euro. Tra il 2021 e il 2022 – gli anni in cui Area B è diventata operativa dopo l'emergenza Covid le multe sono salite da 168 milioni a 229,4 milioni di euro, "ma un aumento così forte è dovuto soprattutto al fatto che il 2021 è stato un anno di emergenza Covid", precisa Granelli. Dal suo assessorato, inoltre, fanno notare che confrontando il 2016-2017 e 2021-2022 l'incasso da multe è diminuito. Solo per sottolineare che "la politica della Giunta Sala non è solo far cassa con le sanzioni".