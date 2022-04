Savoini, "sfiduciato" dai consiglieri regionali, non vuole dimettersi dal Corecom

Gianluca Savoini, molto probabilmente, non si dimetterà da vice presidente del Corecom, il comitato regionale per le comunicazioni, che esercita alcune funzioni anche per conto dell'autorità nazionale. Un ruolo delicato vista la situazione di guera sferrata dalla Russia in Ucraina e le posizioni politiche di Savoini, presidente dell'associazione Lombardia-Russia, la quale diffonde su Telegram notizie vicine alla propaganda del Cremlino. Il consiglio regionale della Lombardia, con voto segreto, ha approvato una mozione che chiedeva le sue dimissioni. 34 voti a favore, 32 contro. Qualche consigliere di maggioranza ha quindi concordato con le opposizoni, secondo cui la presenza di Savoini ai vertici del Corecom lombardo non è opportuna in questo contesto. Ma lui ha fatto sapere che non intende lasciare il posto.

Savoini e il Corecom

In difesa di Savoini è intervenuto il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa. Il plenipotenziario milanese del partito, premettendo di essere "senza se e senza ma" dalla parte dell'Ucraina, ha aggiunto che "se qualcuno fa bene il suo lavoro, non c'entra quello che pensa su Putin. Che debba perdere il lavoro per le sue idee non mi piace". Pronta la replica di Michele Usuelli (consigliere regionale di +Europa/Radicali, che aveva presentato la mozione) e Riccardo Magi (deputato di +Europa/Radicali e presidente di +Europa): "Se Savoini avesse un incarico sullo sport o il turismo, non avremmo presentato la mozione. Ma il Corecom ha il compito di garantire il rispetto delle norme in materia di comunicazione e di vigilare sulla libertà d'iformazione. E' per questo specifico ruolo che il consiglio regionale ha ritenuto inadeguata la permanenza di Savoini. Potrà avere una brillante carriera, sicuri che in Italia potrà sempre liberamente portare avanti le sue idee e convinzioni senza nulla rischiare, ma fuori dal Corecom della regione".

"Il Corecom non fa geopolitica"

L'interessato, intanto, ha fatto sapere che non si dimetterà, affermando che l'intento dei promotori della mozione è quello di colpire Salvini. "Non sono mai uscito dalle mie competenze al Corecom, che non si occupa di geopolitica", ha detto. In realtà il Corecom il 30 marzo ha organizzato un webinar online intitolandolo "comunicare la guerra: la serie tv con Zelensky", unendo in un'unica frase la guerra in Ucraina e la serie televisiva 'Servitore del popolo' in cui il presidente ucraino impersonificava proprio il ruolo di un semplice cittadino che diventa presidente.

L'iniziativa del Corecom su guerra e mass media

Presentando l'iniziativa, la presidente del Corecom Lombardia Marianna Sala affermava che "nel cuore dell'Europa è in corso un conflitto che sta seminando morte e distruzione e che si combatte, per certi aspetti, anche sul fronte della comunicazione", aggiungendo che "il Corecom Lombardia, che ha nella sua mission l’analisi dei contenuti audiovisivi come spunto per una riflessione più ampia, è consapevole della grande responsabilità che hanno media e Istituzioni nel veicolare le informazioni nel modo corretto, anche e soprattutto in scenari di guerra". Concludeva Sala: "Il modo in cui viene veicolato e percepito un messaggio, infatti, influenza la nostra percezione della realtà stessa. E questo vale ancora di più quando ci si trova a fare i conti con un tema così drammatico come la guerra, soprattutto quando il conflitto è così tanto vicino a noi. È importante, dunque, non cadere nel tranello della propaganda e delle fake news, in particolare per i nostri ragazzi, più fragili e quindi più esposti al rischio".