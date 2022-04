"Savoini via dal Corecom, è legato alla Russia di Putin". Passa la mozione in regione

Gianluca Savoini deve dimettersi dalla vice presidenza del Corecom Lombardia, l'organismo regionale sulle comunicazioni. E' stata approvata martedì, con voto segreto, una mozione in consiglio regionale per chiedere proprio questo, presentata da Michele Usuelli di +Europa/Radicali con le firme dei capigruppo del Pd Fabio Pizzul, dei Lombardi civici europeisti Elisabetta Strada e di Azione Niccolò Carretta.

La mozione è stata approvata con 34 voti a favore e 32 contro. Savoini era 'sotto accusa' per i suoi strettissimi legami con il Cremlino. E' tuttora un importante membro dell'associazione Lombardia-Russia, sostenitrice della politica di Putin. Ed è il protagonista del famoso incontro all'hotel Metropol di Mosca, durante il quale sarebbe stata contrattata (secondo indagini della magistratura) una compravendita di materie prime col presunto scopo di finanziare la Lega. "Il Corecom - aveva spiegato Usuelli - è l'autorità indipendente della regione che ha il compito di garantire il rispetto delle norme in materia di comunicazione e di vigilare sulla libertà di informazione", pertanto si riteneva "inadeguata per questa carica una persona così apertamente attratta dal peggior nemico della stampa libera, il regime responsabile della persecuzione di numerosi giornalisti e degli assassinii, tra gli altri, di Anna Politkovskaja e Antonio Russo".

A favore della mozione hanno votato anche i consiglieri del Movimento 5 Stelle, che non erano tra i presentatori. "Il centrodestra ha voltato le spalle alla Lega e parte della Lega ha voltato le spalle a Salvini e al suo cerchio magico", il commento del consigliere pentastellato Dario Violi. E Niccolò Carretta di Azione ha commentato che il punto dedicato al ruolo di Savoini nel Corecom "ha spaccato la maggioranza, anche se resta l’amarezza di aver visto platealmente la riluttanza di una parte della destra, che, nonostante tutto quello che stiamo vedendo, resta ancorata a pseudo rapporti politici con la Russia di Putin".

Già nel 2019, Usuelli aveva chiesto formalmente le dimissioni di Savoini, ma in quell'occasione la mozione era stata respinta. Questa volta, con lo sfondo della guerra in Ucraina, le cose sono andate diversamente. Il 4 marzo il parlamento russo ha approvato una legge che permette la condanna fino a quindici anni di carcere per i giornalisti che fanno luce sulla guerra, parola 'vietata' per le testate russe.