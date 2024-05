Teatro alla Scala, Meyer: "Un ministro ha deciso di mandarmi in pensione"

"Sono una persona fortunata, ho diretto i più grandi teatri del mondo. A un certo punto un ministro ha deciso di mandarmi in pensione. Vado in pensione dalla Scala, va bene, ma la vita va avanti, tra poco annuncerò dove andrò, vado con piacere ad aiutare un'altra istituzione". Lo ha detto il sovrintendente del Teatro alla Scala, Dominique Meyer parlando con i giornalisti a margine della presentazione della stagione 2024/25 del Piermarini.

Meyer lascerà nel 2025 e al suo posto arriverà Fortunato Ortombrina. Tuttavia non è ancora chiaro quando ci sarà il pensionamento: febbraio 2025, come scadenza naturale del suo incarico o agosto 2025, appena prima di compiere 70 anni (limite previsto dalla normativa). A chi gli ha posto la domanda, Meyer ha risposto: "Vedremo, d'altra parte, onestamente, mi hanno fatto aspettare due anni e mezzo per darmi il risultato di queste discussioni, quindi possono aspettare qualche mese che io dia la mia risposta". "Io faccio il mio lavoro - ha aggiunto - poi a un certo punto partirò gentilmente e con cortesia, come ho sempre fatto. Sono contento che Fortunato Ortombina sia il mio successore: nella vita hai sempre un predecessore e un successore e sono felice che Fortunato sia il mio successore".

Durante la conferenza stampa di presentazione della stagione 2024-2025 Meyer ha messo in evidenza alcuni punti fermi della sua esperienza alla Scala. "Quelli che mi conoscono sanno che non sono una persona molto orgogliosa ma sono comunque consapevole di lasciare dietro di me una Scala modernizzata, un teatro in ordine e preparato per le sfide del futuro", ha detto Meyer.

In ogni caso "sto molto bene, sono un uomo felice sereno e gioioso", ha tenuto a precisare, ricordando gli incarichi anche passati, come all'opera di Parigi, a Losanna e a Vienna. "Uno che abbia fatto questo percorso non ha il diritto di lamentarsi", ha detto. "Qui - ha poi raccontato ripercorrendo la sua esperienza scaligera - ho dovuto spesso mettere i vestiti del sovrintendente e meno quelli del direttore artistico perché era necessario". "Abbiamo iniziato con il Covid e ci sono state conseguenze fino a poco fa" con "una lunga catena di cambi, sostituzioni, bricolage". Alla Scala ha detto ancora rivolto a tutti i collaboratori e protagonisti del Teatro "sono stato accolto, la squadra è diventata una famiglia. Vi ho chiesto molto. Abbiamo rinnovato la Scala da capo a piedi. Abbiamo fatto un bel lavoro".

"La Scala si presenta per la stagione 2024/2025 con 'una proposta altissima'", ha detto l’assessore comunale alla Cultura, Tommaso Sacchi, intervenuto su delega del sindaco Giuseppe Sala alla presentazione della prossima stagione. L’assessore si è poi rivolto al sovrintendente e ha aggiunto: "Grazie per quello che hai fatto in tutti questi anni". Sacchi ha sottolineato in particolare la "dedizione" del sovrintendente e ha parlato di "lunga e bellissima storia tra Meyer e il Teatro alla Scala". "Milano è orgogliosa di quello che si è fatto e di quello che si farà in futuro", ha affermato. Alle parole di Sacchi è seguito un lungo applauso. Presente in prima fila anche la senatrice a vita Liliana Segre. L'assessore ha sottolineato poi anche che "la Scala è un teatro con un bilancio in attivo". "Aspetto che non ci stanchiamo di ripetere, non è scontato - ha affermato - è segno di capacità e apprezzamento del pubblico. Abbiamo un'affluenza sempre superiore al 90 per cento".