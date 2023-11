Eutanasia di Sibilla Barbieri, si autodenuncia anche il senatore milanese Scalfarotto

Mercoledì mattina il parlamentare milanese di Italia Viva Ivan Scalfarotto si è autodenunciato a Roma per avere aiutato Sibilla Barbieri, regista e attrice romana, a recarsi in Svizzera per il suicidio assistito. Con lui hanno compiuto lo stesso gesto il segretario di +Europa, e deputato, Riccardo Magi, e l'ex senatore dei Verdi Luigi Manconi. In precedenza si erano autodenunciati il figlio di Sibilla Barbieri, Vittorio, e l'ex senatore radicale Marco Perduca, che avevano accompagnato la donna in Svizzera, nonché Marco Cappato in qualità di legale rappresentante dell'associazione Soccorso Civile. Tutti coloro che si sono autodenunciati rischiano fino a 12 anni di reclusione.

"L'associazione a delinquere sull'eutanasia entra in Parlamento", ha scritto in mattinata su Facebook Cappato: "Con l'autodenuncia di Magi, Manconi e Scalfarotto la disobbedienza civile si apre anche ai rappresentanti eletti, a ogni livello". Malata oncologica terminale, Sibilla Barbieri aveva chiesto all'Asl romana di riferimento, sulla base della 'sentenza Cappato' della Corte costituzinale, l'aiuto per la morte volontaria, ma le era stato negato perché sarebbe mancato il requisito della dipendenza da un trattamento vitale. Dunque aveva intrapreso il viaggio in Svizzera.

In mattinata, il presidente della regione Lazio Francesco Rocca (di Fratelli d'Italia) aveva difeso la scelta della commissione medica dell'Asl Roma 1 di negare l'aiuto al fine vita a Sibilla Barbieri spiegando che, dalla relazione, secondo i medici mancava una delle condizioni previste dalla 'sentenza Cappato', quella appunto del sostegno vitale artificiale. "Si tratta di un nodo etico e politico che non riguarda i professionisti che hanno esaminato il caso della signora Sibilla", aveva commentato Rocca.

"Discriminazione tra malati"

Cappato, invece, aveva definito "violenza di Stato" il trattamento riservato a Sibilla Barbieri. La regione Lazio, per l'ex eurodeputato radicale, avrebbe "violato la legge, costringendola ad andare in Svizzera per non subire una tortura contro la propria volontà". La regista, nel video pubblicato online prima del viaggio, aveva affermato di avere subito "una discriminazione gravissima tra i malati oncologici e chi si trova in altre condizioni non terminali". E aveva aggiunto di avere deciso di ottenere liberamente l'aiuto "perché possiedo i 10mila euro necessari e posso ancora andarci fisicamente. Ma tutte le altre persone condannate a morire da una malattia che non possono perché non hanno i mezzi, sono sole o non hanno le informazioni, come fanno?".

L'annuncio di Scalfarotto 'nel nome del padre'

Un mese fa, Scalfarotto aveva reso pubblica, su Facebook, la sua adesione all'associazione Soccorso Civile, con un post commovente in cui ricordava il suicidio del padre Gabriele, avvenuto nel Foggiano, in casa, dieci anni prima: "Di quella sua irrevocabile decisione, che ho sempre rispettato, mi dispiacciono ancora le modalità. La solitudine, in particolare. Perché mi sarebbe piaciuto potesse andarsene (...) in pace e circondato dai suoi affetti".

Annunciando la sua iscrizione a Soccorso Civile, "l'unico modo sensato e concreto per ricordare papà, dieci anni dopo", Scalfarotto aveva aggiunto che "qualsiasi siano le motivazioni che inducono qualcuno a uscire di scena nel momento scelto da sé, e non da un destino del quale non abbiamo un controllo, sarebbe più umano poter farlo in condizioni in cui, in questo supremo esercizio, la libertà fosse accompagnata dalla sua indispensabile compagna: la dignità".