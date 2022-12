Tangenti, scarcerato l'ex coordinatore di Forza Italia Gioacchino Caianiello

È fuori dal carcere Giocchino Caianiello, l'ex coordinatore di Forza Italia a Varese, finito agli arresti dopo un'inchiesta su un sistema di tangenti per gli appalti in Lombardia. Nel 2021 il politico aveva patteggiato 4 anni e 10 mesi per associazione a delinquere, turbativa d'asta, corruzione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Ora, dopo aver ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali, dovrebbe lavorare con don Mazzi.

Caianiello era finito in carcere 2019, durante l'operazione della Direzione distrettuale antimafia di Milano che aveva scoperchiato giri di corruzione e finanziamento illecito alla politica. All'epoca gli avvocati del forzista avevano presentato sia la domanda di revoca del carcere cautelare, sia la questione della competenza territoriale, chiedendo che l'inchiesta fosse trasferita a Busto Arsizio; ma il Riesame aeva respinto entrambe le richieste e Caianiello.

In base a quanto messo in luce dagli inquirenti, Caianiello sarebbe stato il "burattinaio" del sistema di corruzione al centro dell'inchiesta milanese 'mensa dei poveri'. Dopo l'ok del tribunale di sorveglianza, ottenuto anche grazie al suo comportamento collaborativo in carcere, oggi l'ex responsabile di Forza Italia potrebbe lavorare per la Exodus di don Mazzi. Insieme a Caianiello, tra gli altri arrestati nell'ambito della stessa indagine, c'erano anche i due esponenti di Forza Italia Fabio Altitonante e Pietro Tatarella (finito in carcere). Fra gli indagati, invece, l'europarlamentare di Forza Italia Lara Comi, che è ancora a processo.