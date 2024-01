Secondo Sala la polizia locale deve fare "più sacrifici"

Non si ferma il braccio di ferro tra comune di Milano e i ghisa. Nella giornata di domenica 14 gennaio gli agenti di polizia locale hanno scioperato (l'adesione generale è stata del 48%) e nella giornata di lunedì il sindaco Sala ha commentato la situazione.

"È il momento che anche i vigili facciano sacrifici: noi sappiamo che chiedere di lavorare di più la notte è un sacrificio, ma il momento è difficile e tutti stiamo facendo sacrifici", ha detto Sala parlando con i giornalisti. "Liberi di scioperare – ha continuato il sindaco -. È un diritto, però questa nostra richiesta per noi è fondamentale e vorrei segnalare a tutti che stiamo assumendo come mai è stato fatto negli ultimi venti anni".

Perché i vigili stanno scioperando

Gli agenti di piazza Beccaria stanno scioperando per le modifiche al contratto decentrato del 2002; modifiche che se non saranno accettate entro il 31 gennaio prossimo saranno introdotte unilateralmente a partire dal 13 febbraio.

Tra i cambiamenti più contestati c'è quello che riguarda il sistema dei coefficienti che attualmente consente a un vigile di uscire dalla rotazione dei turni notturni una volta raggiunta "Quota 60" e dai turni serali con "Quota 70", quota che si ottiene sommando l'età anagrafica all'anzianità di sevizio. Esempio: un vigile 45enne che ha passato gli ultimi 15 con la divisa può uscire dai turni notturni; un agente di 50 anni con 20 anni di servizio, invece, può smettere di prendere servizio la sera.

Secondo palazzo Marino l'introduzione di questi due meccanismi ha assottigliato il numero di agenti arruolabili nelle fasce orarie più critiche. Per questo il comune vorrebbe spazzare via il sistema delle quote e, a partire dagli assunti dal 2017, vorrebbe introdurre un criterio anagrafico: notti fino a 47 anni e sere fino a 52 anni. Con questa misura il comune mira a triplicare il numero di equipaggi in strada passando da 5 a 15.