Stop allo sciopero della polizia locale, Sala: "Penso sia una decisione giusta"

La precettazione dello sciopero della polizia locale è stata "una decisione giusta". Ad affermarlo il sindaco di Milano Beppe Sala a margine dell'inaugurazione dei mercatini di Natale in piazza Duomo. I ghisa avrebbero dovuto incrociare le braccia per 24 ore, il 7 dicembre, ma il "no" è arrivato dal neo eletto prefetto Claudio Sgaraglia che ha firmato per il differimento.

La Prima della Scala, poi gli Ambrogini d'Oro, ma anche gli Oh Bej-Oh Bej e l'arrivo della premier Giorgia Meloni hanno fatto sì che in città, il giorno di Sant'Ambrogio, non si potesse rinunciare alla polizia locale.

"Io capisco che in una trattativa delicata come questa ognuno cerchi di fare la sua parte e i sindacati dei vigili la facciano però a Sant'Ambrogio uno sciopero oggettivamente mette in difficoltà la città. Quindi credo che il prefetto abbia preso una giusta decisione", ha detto Sala.

Lo sciopero era stato annunciato da Cse-Flpl Sulpl, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Csa, Usb e dalla Rsu del comune di Milano.