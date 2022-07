Sala contro Meloni: "Vuole impeachment per 1300 sindaci? Anche noi figure politiche"

"Se vogliono chiedere l'impeachment per 1300 sindaci italiani...però il sindaco è anche una figura politica, quindi non capisco". Così Beppe Sala sulle polemiche di Fratelli d'Italia a proposito della lettera dei primi cittadini, firmata anche dal sindaco milanese, per chiedere che Mario Draghi rimanga presidente del consiglio.

"Ho visto che anche il capogruppo di FdI in Comune chiede se ho aderito come cittadino o come sindaco. La risposta è in entrambi i ruoli, da cittadino ma anche da sindaco - ha continuato Sala a margine del consiglio comunale del 18 luglio -. (...) Dopodiché la Meloni che si lamenta di violenze verbali della sinistra non so a cosa si riferisca ma certamente da me non avrà atteggiamenti sbagliati, la metterò sempre sul piano della contrapposizione politica".

"Penso che Draghi non si accontenti di una mera dichiarazione di fiducia o anche di un voto, ma voglia qualche conferma in più perché credo che quello che tema sia che possano votare la fiducia e poi dopo dieci giorni ricominciano", ha poi ragionato il sindaco a proposito della crisi di governo. Sala ha ribadito la sua posizione: "Bisogna andare avanti con Draghi e con questo governo", ha detto, visto che in "questo periodo ci vedrà affrontare alcune tematiche delicatissime" come il capitolo Pnrr o un'eventuale campagna vaccinale in autunno. "Credo che serva che Draghi vada avanti, ma serve non solo il suo senso di responsabilità ma anche quello dei partiti - ha chiosato il primo cittadino -. Poi se si dovrà andare a votare sarà anche necessario e giusto".