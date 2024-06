"Viva Giorgia, mer** rosse": vandalizzata la sede del Pd a Milano

La parola "anti" cancellata. Un pensiero pro Giorgia Meloni e un'offesa ai "rossi". Blitz vandalico nelle scorse ore al circolo del Pd di via Archimede. A denunciarlo, in una nota congiunta, sono stati il segretario del circolo Carminelli Jacopo Centofanti, il coordinatore del Pd Municipio 4, Giorgio Pecoraro, e il presidente della sezione Anpi Vittoria, Mario Antenucci, che hanno parlato di "un atto riprovevole, in netto contrasto con i principi del confronto democratico".

"Particolarmente inquietanti sono le scritte lasciate sul nostro manifesto 'Viva l'Italia antifascista' appeso a gennaio in risposta a un atto simile. L’antifascismo costituisce un pilastro fondamentale della nostra Repubblica e dovrebbe essere un terreno comune a tutte le forze politiche", hanno continuato i tre. Sui manifesti, infatti, è apparsa la scritta "W Giorgia, mer** rosse" tracciata con un pennarello rosso, lo stesso utilizzato per far sparire "anti", trasformando così i poster in "Viva l'Italia fascista".

"Quanto accaduto alimenta il clima teso di queste ultime settimane, scandito da inneggiamenti alla Decima Mas. Il clima delle ultime settimane ci spinge a rivolgerci a tutti i membri di Fratelli d’Italia, compresi la presidente del consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa, per mettere in evidenza che questi episodi sono la conseguenza della mancata condanna del fascismo e di atti simili", il j'accuse del Pd.

"Il nostro circolo resta un luogo di discussione, aperto, dove confrontarsi liberamente, senza nascondersi dietro a queste scritte. Chiediamo a tutti gli esponenti delle forze politiche democratiche di condannare questo gesto, ribadendo la propria posizione antifascista e democratica. Condanniamo l’atto vandalico e - hanno concluso i dem e l'Anpi - sottolineiamo la nostra totale adesione agli ideali dell'antifascismo".