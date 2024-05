Scritte contro Salvini sui muri della bocciofila (dove presenta un libro)

Matteo Salvini nel mirino. Nelle scorse ore fuori dalla "bocciofila Martesana" di via Rovigno a Milano sono apparse alcune scritte contro il leader della Lega e contro Silvia Sardone, esponente milanese del Carroccio. La location non è casuale perché proprio lì venerdì sera il numero uno del partito presenterà il suo nuovo libro "Controvento, l'Italia che non si arrende". Sui muri sono stati lasciati messaggi inequivocabili: "Lega e Fdi vergogna umana", "Gli unici stranieri leghisti nei quartieri" e "Non siete i benvenuti", accompagnati dalla sigla "Zona antifa".

"Scritte preoccupanti, provenienti dall’area antagonista e anarchica, che vogliono intimorire la Lega. Sia chiaro a questi antidemocratici di professione, l’evento si terrà e continueremo a essere presenti nei quartieri e nelle periferie di Milano. Tra l’altro non bisogna dimenticare che esattamente due mesi fa i centri sociali, guidati dal Lambretta, avevano assaltato la Polizia in Via Padova per impedire una fiaccolata della Lega per la sicurezza nella zona e la presentazione del libro di Silvia Sardone", hanno commentato la stessa Sardone - capolista della Lega alle prossime europee - e Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega.

“I soliti ‘sinceri democratici’, quelli che a Milano non mancano mai, quelli per cui la sola opinione legittima è la loro, hanno imbrattato di scritte rosse spray con i soliti slogan i muri intorno alla Bocciofila Martesana a Milano. A questo siamo arrivati: insulti, offese e minacce per la presentazione di un libro", il commento di Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega lombarda per Salvini premier. "Inutile dire che queste minacce vigliacche non ci fermeranno, inutile ripetere che la mamma dei cretini è sempre incinta, inutile - hanno concluso i due - attendere una condanna o una presa di distanza da parte della sinistra al governo della città".