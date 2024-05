Come diventare scrutatori e presidenti di seggio a Milano (e quanto si guadagna)

A.A.A. scrutatori e presidenti di seggio cercasi. A Milano fino al 6 giugno è infatti ancora possibile candidarsi in vista delle elezioni europee che si terranno sabato 8 giugno e domenica 9 giugno, con le urne che saranno aperte dalle 15 alle 23 sabato e dalle 7 alle 23 domenica.

Per candidarsi è necessario essere maggiorenni, possedere la cittadinanza italiana ed essere residenti a Milano. Per i presidenti di seggio è anche necessario il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. "L'Amministrazione acquisirà le candidature volontarie e, in caso di effettiva necessità, convocherà gli interessati per la prestazione in oggetto", si legge nel portale dedicato sul sito del comune. Chiunque voglia candidarsi può farlo attraverso l'apposito form sul sito.

In caso di chiamata, il compenso stabilito dalla legge è di 110,40 euro per lo scrutatore e il segretario del seggio ordinario, 138 euro per il presidente di seggio ordinario, 56,35 euro per lo scrutatore di seggio speciale e 82,80 euro per il presidente di seggio speciale.