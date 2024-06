Milano cerca scrutatori dell'ultimo minuto: quanto si guadagna

A pochi giorni dalle elezioni europee Milano è a corto di scrutatori. Già lunedì il Comune aveva fatto sapere che è possibile candidarsi per il ruolo fino al 6 giugno. Ma pare che non siano stati in tanti a farsi avanti.

Urne aperte sabato 8 dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Per candidarsi bisogna aver raggiunto la maggiore età, avere la cittadinanza italiana ed essere residenti a Milano. Nel caso in cui ci si voglia proporre come presidenti di seggio è necessario il diploma. Per inviare la propria disponibilità è sufficiente compilare il form online o presentarsi all’Ufficio elettorale di via Messina.

Il compenso per gli scrutatori si distingue per i seggi ordinari e quelli speciali. Nel primo caso il presente riceve 138 euro, lo scrutatore o segretario 110,40 euro. Nel secondo caso al presidente spettano 82,80 euro e allo scrutatore 56,35.

A lanciare nuovamente l’appello per le candidature sono stati alcuni esponenti politici di Milano che hanno condiviso il messaggio sui propri canali social.